Les lutins des rochers, Lieu de rdv donné à la réservation, Le Vey
Les lutins des rochers, Lieu de rdv donné à la réservation, Le Vey mercredi 19 août 2026.
Les lutins des rochers Mercredi 19 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T14:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00
Partez à la recherche des indices laissés par les animaux sauvages du Rocher des Parcs : empreintes sur le sol, touffes de poils, restes de repas ! Devenez un véritable détective nature. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
Animation jeune public (dès 5 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(2km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation LE VEY Le Vey 14570 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}] [{« link »: « mailto:reservation@cpievdo.fr »}]
Partez à la recherche des indices laissés par les animaux sauvages du Rocher des Parcs : empreintes sur le sol, touffes de poils, restes de repas ! Devenez un véritable détective nature. En parten…
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