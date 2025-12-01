Les lutins farceurs Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Les lutins farceurs Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement samedi 13 décembre 2025.

Les lutins farceurs

Samedi 13 décembre 2025 de 16h30 à 17h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13 17:20:00

Date(s) :

2025-12-13

Comédie pour enfants de 0 à 3 ansEnfants

Balbunin et Balbutine, les deux jeunes lutins du Père Noël, doivent travailler.



Et vite ! Noël approche et tous les jouets ne sont pas encore fabriqués.

Nos deux lutins, pas très disciplinés, ne pense qu’à jouer, chanter, danser et surtout faire des bêtises.



Un jour, c’est la bêtise de trop ! Père Noël n’est pas content du tout.

Nos deux lutins farceurs vont utiliser leur espièglerie et leur joie de vivre pour retrouver la confiance du Père Noël. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Comedy for children aged 0 to 3

German :

Komödie für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Italiano :

Commedia per bambini da 0 a 3 anni

Espanol :

Comedia para niños de 0 a 3 años

L’événement Les lutins farceurs Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille