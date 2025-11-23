Les lutins font leur marché de Noël Cany-Barville

Les lutins font leur marché de Noël

Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Marché de Noël organisé par l’école Pergaud de Cany-Barville à la Salle Daniel Pierre, le dimanche 23 novembre de 9h à 17h.

Entrée 1€ gratuit pour les moins de 18ans

Renseignements leslutinsdepergaud76@gmail.com .

