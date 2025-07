Les Lutins Givrés LE GRAMOPHONE Oudon

Les Lutins Givrés LE GRAMOPHONE Oudon jeudi 17 juillet 2025.

Les Lutins Givrés LE GRAMOPHONE

Plan d’eau du Chêne Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-08-28 20:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-08-28

Le Gramophone accueille les Lutins Givrés pour une soirée théâtre d’improvisation !

Une troupe d’improvisation à Nantes en pleine évolution pleine de nouveaux projets, de nouvelles envies… venez partager avec nous des moments uniques !

Horaires Guinguette :

Du mercredi au dimanche de 14h00 à 23h00.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition .

Plan d’eau du Chêne Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89 lutinsgivres@gmail.com

English :

Le Gramophone welcomes Les Lutins Givrés for an evening of improvisational theater!

German :

Das Gramophone empfängt die Lutins Givrés für einen Abend mit Improvisationstheater!

Italiano :

Il Gramophone accoglie i Lutins Givrés per una serata di improvvisazione teatrale!

Espanol :

El Gramófono recibe a los Lutins Givrés para una velada de improvisación teatral

L’événement Les Lutins Givrés LE GRAMOPHONE Oudon a été mis à jour le 2025-07-01 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis