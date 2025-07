Les Lyelliputiennes Villentrois-Faverolles-en-Berry

dimanche 6 juillet 2025 10:00:00

Les Lyelliputiennes

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Les Lyelliputiennes sont un ensemble de petites choses qui font les grandes, organisé par et pour les jeunes de 7 mois à 107 ans.

Les Lyelliputiennes, un festival pour petits et grands !Familles

Avec les compagnies Quercus Loquace, Artisia, La trappe à ressorts, la tête sur les étoile, la poudre d’escampette

Au programme spectacle, animations et ateliers.

Le festival à lieu du 4 au 6 juillet sur les communes de Valençay, Lye et Faverolles-en-Berry. .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57 6sensvillentrolls@gmail.com

English :

Les Lyelliputiennes is a collection of small things that make big things, organized by and for young people from 7 months to 107 years.

Les Lyelliputiennes, a festival for young and old!

German :

Les Lyelliputiennes ist eine Ansammlung kleiner Dinge, die Großes bewirken, organisiert von und für junge Menschen zwischen 7 Monaten und 107 Jahren.

Les Lyelliputiennes, ein Festival für Groß und Klein!

Italiano :

Les Lyelliputiennes è una raccolta di piccole cose che fanno grandi cose, organizzata da e per giovani dai 7 mesi ai 107 anni.

Les Lyelliputiennes, un festival per grandi e piccini!

Espanol :

Les Lyelliputiennes es un conjunto de pequeñas cosas que hacen grandes cosas, organizado por y para jóvenes de 7 meses a 107 años.

Les Lyelliputiennes, ¡un festival para jóvenes y mayores!

L’événement Les Lyelliputiennes Villentrois-Faverolles-en-Berry a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Pays de Valençay