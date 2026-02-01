Les machines de Sophie Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme
Les machines de Sophie
Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-02-18 18:30:00
Un spectacle dactylographique dont vous êtes le héros.
Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90
English : Les machines de Sophie
A typewritten show in which you are the hero.
