Les machines de Sophie Place de la Madeleine Livron-sur-Drôme

Les machines de Sophie

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme Drôme

Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

Un spectacle dactylographique dont vous êtes le héros.

Place de la Madeleine Médiathèque Louise Michel Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 14 90

English : Les machines de Sophie

A typewritten show in which you are the hero.

