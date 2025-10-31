LES MACHINES ÉGARÉES DUMAS HOUSE Pouy-de-Touges

DUMAS HOUSE 1 Rue De La Chapelle Le village Pouy-de-Touges Haute-Garonne

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-31

Événement insolite pour Halloween à Pouy De Touges 31430

Les Machines égarées du vendredi 31 Octobre jusqu’au dimanche 2 Novembre 2025 !

La magie d’Halloween s’installe à Dumas House avec au programme le retour des visites du vieil avion dans le jardin et de ses autos dans une ambiance des plus hantée ! Petits et grands si vous le souhaitez venez avec votre déguisement vous aurez l’opportunité de poser avec ces vieilles mécaniques rares et oubliées

Entrée don libre

Contact 0695013166 .

DUMAS HOUSE 1 Rue De La Chapelle Le village Pouy-de-Touges 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 95 01 31 66 dumasloic31170@gmail.com

English :

Unusual Halloween event in Pouy De Touges 31430

German :

Ungewöhnliche Halloween-Events in Pouy De Touges 31430

Italiano :

Insolito evento di Halloween a Pouy De Touges 31430

Espanol :

Inusual evento de Halloween en Pouy De Touges 31430

