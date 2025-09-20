« Les machines extraordinaires de Jules Verne » Site Simone Veil – ex-IUFM Amiens

« Les machines extraordinaires de Jules Verne » 20 et 21 septembre Site Simone Veil – ex-IUFM Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Onze dessinateurs se sont inspirés de l’imaginaire romanesque de Jules Verne pour nous livrer leur représentation. L’écrivain est ici le fil conducteur qui, de Winsor McCay à Brunö, en passant par François Schuitten, Jean-Claude Forest ou encore Jacques Tardi, nous emmène pour un voyage intemporel dans l’univers de la bande dessinée.

Site Simone Veil – ex-IUFM 49, Boulevard Châteaudun 80 000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 22 71 44 74 http://www.somme.fr Le site Simone Veil occupe les locaux de l’ancien Institut universitaire de formation des maîtres de Picardie (IUFM) et précédemment de l’École normale des institutrices. Ce magnifique bâtiment de 1885 a été rénové et accueille depuis mars 2021 le Centre administratif départemental (CAD) et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme. Venez découvrir librement ce patrimoine éducatif exceptionnel.

