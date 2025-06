Les Madeleines de poulpe – cie Kadavresky – Place Marcel Pagnol, Bruz Bruz 28 juin 2025

Les Madeleines de poulpe – cie Kadavresky Place Marcel Pagnol, Bruz Bruz Samedi 28 juin, 20h30 Gratuit, sans réservation

_Dans le cadre du Week-end Buissonnier du Grand Logis_

Des acrobaties à skis… Une scie musicale… Et pourquoi pas ?

De la comptine pour enfants aux grands classiques de Sinatra en passant par des tubes actuels revisités et de la musique acoustique, les 5 artistes circassiens vous plongent dans un spectacle visuel et dynamique et vous invitent à entrer dans leur univers burlesque, avec juste la bonne dose d’ingrédients.

**Lieu** : _Place Marcel Pagnol à Bruz_

Début : 2025-06-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-28T21:30:00.000+02:00

https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Place Marcel Pagnol, Bruz Place Marcel Pagnol Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine