Les Magouilles de Pick & Pock Kezaco Café-Théâtre Mâcon

Les Magouilles de Pick & Pock
Kezaco Café-Théâtre 24 rue Rambuteau Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-10-29 15:00:00
fin : 2025-11-01
2025-10-29
Embarquez dans une aventure palpitante !
Par une nuit de tempête, le moussaillon Pick et le cuistot Pock, réussissent à dérober le trésor du terrible capitaine Harp.
Mais catastrophe ! Ils n’ont pas la clé pour ouvrir le coffre !
Avec Harp à leurs trousses, les deux héros devront user de malice et de courage pour échapper à la colère du capitaine, récupérer la clé et gagner leurs libertés…
À partir de 6 ans.
Auteur Gary Marti
Mise en scène et direction Hortense Laborde
Avec Merlin Bertholet, Arnaud Chabert, Gary Marti .
Kezaco Café-Théâtre 24 rue Rambuteau Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 68 34 84 garymarti@hotmail.fr
