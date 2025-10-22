Les mains dans la bouillabaisse Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Les mains dans la bouillabaisse Comédie d’Aix Aix-en-Provence mercredi 22 octobre 2025.

Les mains dans la bouillabaisse

Mercredi 22 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Début : 2025-10-22 20:30:00

fin : 2025-10-22 22:00:00

2025-10-22

C’est le grand jour pour François de Mongis. Favori pour l’élection présidentielle, ce candidat utilisant des méthodes limites, doit tenir un important meeting. Sauf que rien ne va se passer comme prévu.

En effet, à quelques minutes du début de cette grande réunion publique très attendue, son ex-maîtresse revancharde débarque, sa vieille mécène pète un câble et, pour couronner le tout, Théo Bianchi frappe à la porte de son QG de campagne pour lui demander la main de … son fils. De plus, ce jeune homme est marseillais ! Une sacrée bouillabaisse s’annonce… .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

It’s the big day for François de Mongis. Favourite for the presidential election, this candidate, who uses borderline methods, is due to hold an important meeting. But nothing goes according to plan.

German :

Es ist der große Tag für François de Mongis. Als Favorit für die Präsidentschaftswahlen muss der Kandidat mit grenzwertigen Methoden ein wichtiges Treffen abhalten. Doch nichts läuft wie geplant.

Italiano :

È il grande giorno per François de Mongis. Favorito per le elezioni presidenziali, questo candidato, che usa metodi estremi, deve tenere un’importante riunione. Ma nulla va secondo i piani.

Espanol :

Es el gran día para François de Mongis. Favorito para las elecciones presidenciales, este candidato, que utiliza métodos extremos, debe celebrar un importante mitin. Pero nada sale según lo previsto.

