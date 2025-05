Les mains dans la terre à la Maison de la Terre de Bosroumois – Bosroumois, 8 juin 2025 14:00, Bosroumois.

Eure

Les mains dans la terre à la Maison de la Terre de Bosroumois 12 Rue du Maréchal Leclerc Bosroumois Eure

Dimanche 8 juin 2025, 14 h à 18 h

LES MAINS DANS LA TERRE (3e édition)

(dans le cadre des Rendez-Vous au jardin)

. Atelier décoration de pots en terre

Serviettage ou peinture (à partir de 10 ans) à 14h30, 15h30, 16h30

. Atelier enfants Les archéologues en herbe

Fouilles minutieuses avec des petits outils et pinceaux

. Atelier empreintes des mains ou de végétaux dans l’argile

. Présentation de quelques utilisations de l’argile dans le jardin

(Oyas, billes d’argile, objets insolites)

. Petit stand d’objets pour le jardin, fabriqués par les adhérents

de l’atelier poterie

. Visite libre de la partie muséale

Tout public Tarif entrée + 1 atelier au choix 4 €/adulte, 2 €/enfant accompagné. Atelier supplémentaire 1 €

Renseignements 0615632464 contact.atpbr@gmail.com

12 Rue du Maréchal Leclerc

Bosroumois 27670 Eure Normandie +33 6 15 63 24 64 contact.atpbr@gmail.com

English : Les mains dans la terre à la Maison de la Terre de Bosroumois

Sunday, June 8, 2025, 2 to 6 p.m

HANDS IN THE GROUND (3rd edition)

(as part of the Rendez-Vous in the Garden program)

. Earthen pot decoration workshop

Serviettage or painting (ages 10 and up) at 2:30pm, 3:30pm, 4:30pm

. Children’s workshop « Budding archaeologists

Meticulous digging with small tools and brushes

. Hand and plant impressions in clay workshop

. Presentation of some of the uses of clay in the garden

(Oyas, clay balls, unusual objects)

. Small stand of objects for the garden, made by members

pottery workshop

. Free tour of the museum area

General public ? Price: admission + 1 workshop of your choice: 4 ?/adult, 2 ?/accompanied child. Additional workshop: 1 ?

Information 0615632464 ? contact.atpbr@gmail.com

German :

Sonntag, 8. Juni 2025, 14:00 bis 18:00 Uhr

DIE HÄNDE IN DER ERDE (3. Ausgabe)

(im Rahmen der Rendez-Vous au jardin)

. Workshop Dekoration von Tontöpfen

Serviettentechnik oder Malen (ab 10 Jahren) um 14:30, 15:30, 16:30 Uhr

. Kinder-Workshop « Die kleinen Archäologen »

Gründliche Ausgrabungen mit kleinen Werkzeugen und Pinseln

. Workshop Handabdrücke oder Pflanzenabdrücke in Lehm

. Vorstellung einiger Anwendungen von Lehm im Garten

(Oyas, Lehmkugeln, ungewöhnliche Objekte)

. Kleiner Stand mit Gegenständen für den Garten, die von den Mitgliedern hergestellt wurden

der Töpferwerkstatt

. Freie Besichtigung des Museumsteils

Für alle Altersgruppen ? Tarif: Eintritt + 1 Workshop nach Wahl: 4 ?/Erwachsener, 2 ?/Kind in Begleitung. Zusätzlicher Workshop: 1 ?

Informationen 0615632464 ? contact.atpbr@gmail.com

Italiano :

Domenica 8 giugno 2025, dalle 14.00 alle 18.00

MANI NEL TERRENO (3a edizione)

(nell’ambito del Rendez-Vous in giardino)

. Laboratorio di decorazione di vasi in argilla

Serviettage o pittura (a partire dai 10 anni) alle 14.30, 15.30, 16.30

. Laboratorio per bambini « Archeologi in erba

Scavi meticolosi con piccoli strumenti e pennelli

. Impronte di mani o piante nel laboratorio di argilla

. Presentazione di alcuni usi dell’argilla in giardino

(Oyas, palline di argilla, oggetti insoliti)

. Piccolo stand di oggetti per il giardino, realizzati dai membri

del laboratorio di ceramica

. Ingresso gratuito all’area museale

Aperto al pubblico? Prezzo: ingresso + 1 laboratorio a scelta: ?4/adulto, ?2/bambino accompagnato. Laboratorio aggiuntivo: 1 ?

Informazioni 0615632464 ? contact.atpbr@gmail.com

Espanol :

Domingo 8 de junio de 2025, de 14.00 a 18.00 horas

MANOS EN LA TIERRA (3ª edición)

(en el marco de la Cita en el jardín)

. Taller de decoración de vasijas de barro

Serviettage o pintura (a partir de 10 años) a las 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h

. Taller infantil « Arqueólogos en ciernes

Excavaciones minuciosas con pequeñas herramientas y pinceles

. Taller de huellas de manos o plantas en arcilla

. Presentación de algunos usos de la arcilla en el jardín

(Oyas, bolas de arcilla, objetos insólitos)

. Pequeño stand de objetos para el jardín, realizados por miembros

del taller de cerámica

. Entrada gratuita a la zona del museo

Abierto al público ? Precio: entrada + 1 taller a elegir: 4€/adulto, 2€/niño acompañado. Taller adicional: 1 ?

Información 0615632464 ? contact.atpbr@gmail.com

