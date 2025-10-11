LES MAINS DANS LA TERRE Grandchamp-des-Fontaines

Avenue de l’Épinais Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Initiation aux méthodes naturelles pour cultiver votre jardin

Envie d’apprendre à choisir vos végétaux, à reconnaître les plantes sauvages ou à jardiner avec le calendrier lunaire ? Sylvain JACQUIN, des Jardins Naturels Vivriers, sera là pour répondre à vos questions et vous guider lors d’ateliers pratiques

Sur inscription .

English :

Introduction to natural methods for cultivating your garden

German :

Einführung in natürliche Methoden, um Ihren Garten zu bewirtschaften

Italiano :

Introduzione ai metodi naturali di coltivazione dell’orto

Espanol :

Introducción a los métodos naturales para cultivar su jardín

