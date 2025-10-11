LES MAINS DANS LA TERRE Grandchamp-des-Fontaines
LES MAINS DANS LA TERRE
Avenue de l’Épinais Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – 5 EUR
Début : 2025-10-11 15:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
Initiation aux méthodes naturelles pour cultiver votre jardin
Envie d’apprendre à choisir vos végétaux, à reconnaître les plantes sauvages ou à jardiner avec le calendrier lunaire ? Sylvain JACQUIN, des Jardins Naturels Vivriers, sera là pour répondre à vos questions et vous guider lors d’ateliers pratiques
Sur inscription .
Avenue de l'Épinais Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr
English :
Introduction to natural methods for cultivating your garden
German :
Einführung in natürliche Methoden, um Ihren Garten zu bewirtschaften
Italiano :
Introduzione ai metodi naturali di coltivazione dell’orto
Espanol :
Introducción a los métodos naturales para cultivar su jardín
