Les Mains de Dominique

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 09:30:00

fin : 2025-12-11 12:00:00

Date(s) :

2025-12-11

Dominique Prevost vous propose un massage sur table ou une séance groupe DO IN de 30 minutes. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 02 08 mairie.longchamps27@gmail.com

English : Les Mains de Dominique

L’événement Les Mains de Dominique Longchamps a été mis à jour le 2025-12-05 par Vexin Normand Tourisme