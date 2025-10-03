Les Mains de la Paix, Galerie de Portraits Église Notre Dame d’Espérance Paris

Les Mains de la Paix, Galerie de Portraits Église Notre Dame d’Espérance Paris vendredi 3 octobre 2025.

Dans les murs de cette église

contemporaine et jusqu’au chœur, l’association CEART expose une

galerie de portraits de personnalités célèbres ou anonymes œuvrant au quotidien

en faveur de la paix. La photographe Séverine Desmarest est partie depuis 2004 avec son appareil

photographique à la rencontre de femmes et d’hommes de paix dans le monde, et a mené à bien ce projet humaniste, soutenu par l’UNESCO.

Une occasion unique de rencontrer en images ces femmes et ces hommes contribuant à pacifier le monde actuel et à promouvoir un humanisme nouveau.

Une conférence est organisée le dimanche 5 octobre à 16h, par Cecile Dubernet, enseignante chercheuse à l’Institut Catholique de Paris, « Que reste-t-il de la non-violence? ».

Galerie de figures oeuvrant pour la paix dans le monde d’aujourd’hui.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 26 octobre 2025 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-27T00:59:59+01:00

Date(s) :

Église Notre Dame d’Espérance 47, rue de la Roquette 75011 Paris

https://www.lesmainsdelapaix.com paul.louis.rinuy@gmail.com