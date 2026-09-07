Les mains de ma mère, Médiathèque de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Les mains de ma mère Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque de Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Ratiba Mokri a proposé à sa fille Nico Mokri de créer ce spectacle ensemble. Les Mains de ma mère est une histoire de filiation et de transmission. Trois femmes : une fille raconte sa mère, en jouant de la musique live composée à partir du texte sur sa grand-mère. Dans ce spectacle, Ratiba Mokri raconte des histoires sur sa maman. Elle parle d’elle à travers ses mains qui, dans le récit, sont les personnages principaux. Elle évoque son pays d’origine qu’elle a dû fuir pendant la guerre d’Algérie. Mais aussi une maman qui a élevé 10 enfants, ses secrets de beauté et la sensualité de ses gestes pour faire le couscous. « Les Mains de ma mère », c’est aussi l’histoire d’une femme de 1m50 qui, malgré sa vie pleine d’embûches, a su voir la vie avec force et philosophie. Une mère qui a transmis des valeurs à ses enfants malgré son illettrisme. « Les Mains de ma mère », c’est un texte poétique, drôle et plein de tendresse.

Par la compagnie Ratibus

Écriture et interprétation : Ratiba Mokri

Composition et interprétation musicale : Nico Mokri

Regards à la mise en scène : Marja Nykanen et Juliette Galamez

Médiathèque de Roubaix 2 Rue Pierre Motte, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Spectacle musical

© Marc Baugh @MonkKeys