Les mains de ma mère : spectacle, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Les mains de ma mère : spectacle Samedi 26 septembre, 16h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Ratiba Mokri a proposé à sa fille Nico Mokri de créer ce spectacle ensemble.

Les Mains de ma mère est une histoire de filiation et de transmission. Trois femmes : une qui raconte sa mère, accompagnée de sa fille qui joue la musique live composée à partir du texte sur sa grand-mère. Dans ce spectacle, Ratiba Mokri raconte des histoires sur sa maman. Elle parle d’elle à travers ses mains qui dans le récit sont les personnages principaux. Elle raconte sa vie, son pays d’origine qu’elle a dû fuir pendant la guerre d’Algérie, sa vie de femme ayant élevé 10 enfants, ses secrets de beauté, la sensualité de ses gestes pour faire le couscous.

Les Mains de ma mère, c’est aussi l’histoire d’une femme de 1,50m qui, malgré sa vie pleine d’embûches, a su voir la vie avec force et philosophie. Une mère qui a transmis des valeurs à ses enfants malgré son illettrisme. Les Mains de ma mère, c’est un texte poétique, drôle et plein de tendresse.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 20 minutes avant le début du spectacle.

Dans le cadre de la Saison Méditerranée

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Saison Méditerranée