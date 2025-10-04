Les mains ont la parole Bibliothèque Maurepas Rennes

Les mains ont la parole Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 4 octobre 2025.

Les mains ont la parole Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

entrée libre

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:00

Lectures lues et signées pour sensibiliser les plus jeunes à ce handicap. Pour les enfants et leurs familles.

Bibliothèque Maurepas 32 Rue de la Marbaudais, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 33223622638 https://www.bibliotheques.rennes.fr Métro ligne B – station Gros chêne à 4 mn

Bibliothèque de Rennes