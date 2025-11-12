Les mains selon Fernand Léger

Hall de PMA Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-12

Dans le cadre de la 2e édition du Festival Fernand Léger, les photographes de la Masterclass Mode Ouverture ont été invités à travailler sur le thème des mains, sujet qui fascinait l’artiste, en particulier les mains des travailleurs.

Exposition proposée par l’association Engrenages artistiques et l’association Mode Ouverture. Plus d’informations sur modeouverture.com

Rendez-vous dans le hall de PMA, 8 avenue des Alliés. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. .

Hall de PMA Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

English : Les mains selon Fernand Léger

German : Les mains selon Fernand Léger

Italiano :

Espanol :

L’événement Les mains selon Fernand Léger Montbéliard a été mis à jour le 2025-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD