Les mains selon Fernand Léger Montbéliard

Dans le cadre de la 2e édition du Festival Fernand Léger, les photographes de la Masterclass Mode Ouverture ont été invités à travailler sur le thème des mains, sujet qui fascinait l’artiste, en particulier les mains des travailleurs.
Exposition proposée par l’association Engrenages artistiques et l’association Mode Ouverture. Plus d’informations sur modeouverture.com
Rendez-vous dans le hall de PMA, 8 avenue des Alliés. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h30. .
Hall de PMA Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
