Saint-Victor-l’Abbaye

Les Mains vertes du coeur

Le Jardin d’Humesnil 1 Route d’Humesnil Saint-Victor-l’Abbaye Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

La Normandie possède de nombreux jardins privés, dont beaucoup ne sont jamais ouverts au public.

Dans le cadre des ”Mains vertes du coeur”, 54 jardins remarquables ouvriront leurs portes exceptionnellement les 30 et 31 mai, ainsi que les 13 et 14 juin 2026 (selon les jardins).

L’objectif de cet événement annuel est de financer l’acquisition d’équipements médicaux innovants pour l’hôpital de référence le CHU de Rouen. Leur action est de prévenir la maladie des futures mamans (TCA pendant & après la grossesse) et ce sur toute la région normande.

Vous aurez plaisir à découvrir sur le Terroir de Caux le jardin d’Humesnil à St Victor l’Abbaye, ouvert du 30 au 31 mai de 14h à 18h. Venez également écouter le concert de Manuela Leconte soprane et de Vincent Bénard à l’orgue, le dimanche 31 mai à 17h30. .

Le Jardin d’Humesnil 1 Route d’Humesnil Saint-Victor-l’Abbaye 76890 Seine-Maritime Normandie

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English : Les Mains vertes du coeur

L’événement Les Mains vertes du coeur Saint-Victor-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux