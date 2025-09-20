Les maisons Castors de Villeurbanne Maisons Castors, Villeurbanne Villeurbanne

Les maisons Castors de Villeurbanne Maisons Castors, Villeurbanne Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Les maisons Castors de Villeurbanne Samedi 20 septembre, 10h00 Maisons Castors, Villeurbanne Métropole de Lyon

groupes illimités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Médiation de l’histoire originale du castorat en France(1946-1955), devant les 8 maisons et jardins des Castors de Villeurbanne, Patrimoine Ordinaire, aux Buers, quartier populaire, ancienne terres agricoles et de rosieristes.

Une utopie de la construction en coopératives, de jeunes équipes sans argent, après la guerre, mais avec l’apport travail, la mise en commun et la transmition des savoirs-faire, et la construction avec des matériaux de récupération, comme le machefer, les carreux de ciment, etc..

Maisons Castors, Villeurbanne 12 rue Alfred Brinon 69100 Villeurbanne 69100 Buers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 84 43 59 72 Présentation des constructions en coopérative des maisons castors de Villeurbanne, patrimoine Ordinaire de 1945-1955. Réalisées sans argent, avec apport travail et avec matériaux de récupération. Métro A arrêt Gratte Ciel puis bus 69 arrêt Dupeuble.

Médiation de l’histoire originale du castorat en France(1946-1955), devant les 8 maisons et jardins des **Castors de Villeurbanne**, Patrimoine Ordinaire, aux Buers, quartier populaire, ancienne et …

© Pierre-Damien LAURENT