Les maisons de tolérance Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble

Les maisons de tolérance Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble dimanche 21 septembre 2025.

Les maisons de tolérance Dimanche 21 septembre, 10h15, 14h30 Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Isère

Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite Durée 1 heure 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:15:00 – 2025-09-21T11:45:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

« » »Ville de garnison, la prostitution sur Grenoble a toujours constitué un enjeu. Considérée, comme un mal nécessaire la prostitution a toujours oscillé entre approbation et répression. Les maisons de tolérance sont alors pensées comme une réponse aux préoccupations sanitaires et de moralisation de la rue.

Mais quelle réalité se cachait derrière ces murs? Quelles étaient les conditions de vie des prostituées aux 18 et 19ème siècle ? » » »

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10, rue Chenoise, 38000 Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Canton de Grenoble 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 09 51 86 27 84 http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}] Ce bâtiment, dont l’histoire est originale, est un beau témoignage de l’architecture très intéressante de ce quartier ancien. Les peintures du plafond du local, que l’association Patrimoine et Développement occupe, seront présentées au public ainsi que l’histoire de ce très bel immeuble. Tram b : Notre Dame – Musée.

« » »Ville de garnison, la prostitution sur Grenoble a toujours constitué un enjeu. Considérée, comme un mal nécessaire la prostitution a toujours oscillé entre approbation et répression. Les maisons …

Laurence DIFATO