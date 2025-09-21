Les Maisons des officiers et l’architecture au XVIIIe siècle à Chantilly Hémicycle du duc d’Aumale Chantilly

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Construites à partir des années 1730 sur des plans de l’architecte Jean Aubert, les maisons des officiers s’intègrent dans le grand plan d’embellissement de Chantilly voulu par le prince Louis-Henri Bourbon Condé. En compagnie d’une conférencière, découvrez ces maisons alignées entre rue et Pelouse et pénétrez exceptionnellement dans le jardin de l’une d’elle pour admirez et décrypter sa façade.

Hémicycle du duc d’Aumale Chantilly 19 rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Chantilly