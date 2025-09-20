Les maisons en gaulettes : un patrimoine architectural guyanais Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly

Les maisons en gaulettes : un patrimoine architectural guyanais Maison des cultures et des mémoires de Guyane Remire-Montjoly samedi 20 septembre 2025.

Les maisons en gaulettes : un patrimoine architectural guyanais Samedi 20 septembre, 10h00 Maison des cultures et des mémoires de Guyane Guyane

gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les patrimoines architecturaux guyanais sont riches en diversité. L’un d’eux, les maisons en gaulette, méconnu et se faisant de plus en plus rare, mérite l’attention des publics pour être conservé en mémoire, revalorisé et éventuellement transmis à nouveau.

L’étude menée par Eveha, sur commande de la conservation régionale des monuments historiques de Guyane, et présentée durant les journées européennes du patrimoine, mettra en lumière ce patrimoine, et en expliquera l’intérêt historique et architectural.

Venez découvrir ces modestes maisons aux allures champêtres et aux atouts écologiques et durables.

Maison des cultures et des mémoires de Guyane 85 Avenue Jean Michotte, 97354 Remire-Montjoly, France Remire-Montjoly 97354 Guyane Guyane 0594204223 http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP1565 Les fonds conservés par la Bibliothèque des Archives sont spécialement orientés sur l’histoire de la Guyane, des autres pays du bassin amazonien et de la Caraïbe :

– Brésil, Suriname et Guyana

– Guadeloupe et Martinique

Les patrimoines architecturaux guyanais sont riches en diversité. L’un d’eux, les maisons en gaulette, méconnu et se faisant de plus en plus rare, mérite l’attention des publics pour être conservé en…

Eveha Guyane