« Les maisons traditionnelles de Châtillon-en-diois » Présentation conférence de l'exposition mairie Chatillon-en-Diois Châtillon-en-Diois samedi 20 septembre 2025.

Présentation conférence de l'exposition Samedi 20 septembre, 18h00 mairie Chatillon-en-Diois Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Conférence qui propose une analyse comparée de l’évolution architecturale des maisons traditionnelles du bourg de Châtillon et des villages de Treschenu-Creyers qui forment la commune nouvelle de Châtillon-en- diois.

mairie Chatillon-en-Diois place du Reviron Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Alain Morin