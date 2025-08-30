Les Maîtres de l’illusion – 6ème édition Le Pin Galant Mérignac

Les Maîtres de l’illusion – 6ème édition Jeudi 19 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 37 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 31 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T22:00:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00 – 2026-03-19T22:00:00

Deux magiciennes et quatre prestidigitateurs internationaux se partagent la scène à l’occasion de cette nouvelle édition des « Maîtres de l’illusion ». Pour une soirée stupéfiante, haute en faux-semblants et rebondissements !

Ne vous faites aucune illusion : les maîtres, ce sont eux, et vous ne débusquerez aucun trucage parmi les nombreux tours exécutés au cours de cette représentation hypnotique !

Amateurs de prestidigitation, magiciens en herbe ou simples moldus, vous vous laisserez guider par l’incroyable Philippe Bonnemann, artiste complet à l’enthousiasme contagieux, dans l’univers fantastique de ces « Maîtres de l’illusion ». Un cocktail (d)étonnant, inauguré par Adrien Quillien, le « barman magicien », champion de France de la discipline. Le magicien Erix Logan et Sara Maya, chanteuse à la voix d’or, seront aussi de la fête, tout comme le célèbre mentaliste Kévin Micoud et l’artiste aux multiples talents Caroline Marx.

À consommer sans modération !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2797 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

