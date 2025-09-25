Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne Rue du Bourg Hoste

Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne Rue du Bourg Hoste jeudi 25 septembre 2025.

Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne

Rue du Bourg Foyer communal de Hoste Hoste Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-25 18:00:00

fin : 2025-09-25 20:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Conférence de Patrick Serre, « Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne ». Entrée libre et gratuite.Tout public

0 .

Rue du Bourg Foyer communal de Hoste Hoste 57510 Moselle Grand Est +33 6 85 03 41 23 info@lamaisongueth.eu

English :

Lecture by Patrick Serre, « Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne ». Free admission.

German :

Vortrag von Patrick Serre, « Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne ». Freier Eintritt.

Italiano :

Conferenza di Patrick Serre, « Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne ». Ingresso libero.

Espanol :

Conferencia de Patrick Serre, « Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne ». Entrada gratuita.

L’événement Les maîtres faïenciers mosellans de Sarreguemines en Bourgogne Hoste a été mis à jour le 2025-09-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH