LES MAITRES FOUS + LA TARANTA Cinéma Le Vox Mayenne

LES MAITRES FOUS + LA TARANTA

Carte blanche à la chorégraphe Johanna Rocard projection dans le cadre de sa résidence artistique.

Les Maîtres Fous

De Jean Rouch 1955 France 0h36 Documentaire

Tourné en un seul jour, le film révèle les pratiques rituelles d’une secte religieuse, les Haoukas. À ceux-ci se rattachent deux significations qui ne sont pas anodines les Haoukas, sont à la fois les génies, “maîtres de la folie” et les “maîtres européens”, perçus comme fous. Apparus vers 1927 dans les danses de possession, ces génies très particuliers étaient inspirés directement par l’armée et les administrations française et britannique. Les travailleurs émigrés, à l’époque où a été tourné le film, résolvaient par ces crises de possession violentes mais maîtrisées, leur adaptation au monde moderne.

La Taranta

De Gianfranco Mingozzi 1962 Italie 0h19 Documentaire

Le film documente les travaux de l’anthropologue Ernesto De Martino dans la région du Salento.

La tarentule (ou tarente) est une grosse araignée de la campagne des Pouilles, dont la piqûre procure une enflure douloureuse. A l’époque de la moisson, les paysans qui travaillent pieds nus, sont parfois piqués par la tarentule ce sont les tarentolati (ou tarentati). La piqûre de la tarentule n’est absolument pas venimeuse, mais dans la croyance populaire, où se mêlent des traditions païennes et religieuses ainsi que des composantes subjectives relevant de la phobie sexuelle, celui qui est victime de la contagion est en quelque sorte possédé par le Mal , par le Diable et acquiert avec le temps un véritable statut de malade, comparable au sujet atteint d’hystérie ou d’épilepsie. Dans la tentative de se libérer de la maladie, les tarantati s’abandonnent à des mouvements convulsifs (c’est de là que dérive à l’origine de la tarentelle, danse populaire du Midi de l’Italie), accompagnée d’une musique obsédante, dont le rythme devient toujours plus rapide. .

English :

Carte blanche to choreographer Johanna Rocard: screening as part of her artistic residency.

