Les Makilas de la brocante, Arcangues

Les Makilas de la brocante

Le bourg Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

21 -ème édition avec 80 antiquaires et brocanteurs du grand sud-ouest qui exposent leurs articles anciens, design, art déco ou objets d’art. .

Le bourg Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 01 72 25 contact@agora-evenements.fr

