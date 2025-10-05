Les Mal-aimés à Paris Maison Paris Nature Paris

Les Mal-aimés à Paris Maison Paris Nature Paris dimanche 5 octobre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

[Conférence]



Nicolas Blanchard, photographe et vidéaste animalier et naturaliste passionné, nous parlera de la notion de “mal-aimé », de la place, souvent essentielle, de ces espèces dans l’écosystème. L’objectif de cette rencontre sera d’aborder les espèces qui dérangent, leurs statuts juridiques, et notre rapport à ce petit monde qui vit à nos côtés.

Le dimanche 05 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv