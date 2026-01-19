Les mal aimés Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence]



Perruche à collier, corneille noire, moustique tigre, frelon à pattes jaunes…la ville offre à ces animaux des oppportunités qu’ils ne manquent pas d’exploiter. Découvrez le récit de cette biodiversité venue parfois enrichir Paris malgré l’irritation qu’elle peut aussi susciter.

Le mercredi 04 février 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-04T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv



Afficher la carte du lieu Maison Paris Nature et trouvez le meilleur itinéraire

