Les Mal-aimés Saint-Pierre-d’Oléron

Hommage aux plus grandes stars d’Halloween araignées, chauves-souris et autres bêtes gluantes, rampantes et parfois même piquantes.

Lieu précis transmis après inscription Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 61 85 animation@iodde.org

English : The Unloved

A tribute to Halloween’s biggest stars: spiders, bats and other slimy, crawling and sometimes even stinging beasts.

German : Die Ungeliebten

Eine Hommage an die größten Stars von Halloween: Spinnen, Fledermäuse und andere schleimige, krabbelnde und manchmal sogar stechende Tiere.

Italiano :

Un omaggio ai grandi protagonisti di Halloween: ragni, pipistrelli e altre bestie viscide, striscianti e talvolta anche pungenti.

Espanol : Los no amados

Un homenaje a las grandes estrellas de Halloween: arañas, murciélagos y otras bestias viscosas, reptantes y a veces incluso urticantes.

