LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Place Henri Dulion Martres-Tolosane
LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Place Henri Dulion Martres-Tolosane dimanche 7 septembre 2025.
LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA
Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Grand concert polyphonique
en l’honneur du cercle des aînés les blés d’or .
Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02
English :
Grand polyphonic concert
German :
Großes polyphones Konzert
Italiano :
Grande concerto polifonico
Espanol :
Gran concierto polifónico
L’événement LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE