LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Place Henri Dulion Martres-Tolosane

LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA

LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Place Henri Dulion Martres-Tolosane dimanche 7 septembre 2025.

LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA

Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07

Date(s) :
2025-09-07

Grand concert polyphonique
en l’honneur du cercle des aînés les blés d’or   .

Place Henri Dulion EGLISE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 80 02 

English :

Grand polyphonic concert

German :

Großes polyphones Konzert

Italiano :

Grande concerto polifonico

Espanol :

Gran concierto polifónico

L’événement LES MÂLES AU CHOEUR DE TOLOSA Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE