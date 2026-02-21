Les malheurs de Sophie Cinéma pour les familles au Conservatoire Porte de Vanves Conservatoire Darius Milhaud PARIS

Les malheurs de Sophie, une comédie dramatique

Durée : 1h47 réalisé par Christophe Honoré (2016)

Avec : Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin, Caroline Grant, Céleste Carrale …

Adapté de la Contesse de Ségur, ce film met en scène l’espiègle Sophie entourée de son cousin Paul et de ses amies Camille et Madeleine. Les bêtises s’enchaînent !

Présentation et débat réalisés par ARTMELE.

La séance sera suivie d’un goûter organisé par l’association ARTMELE en partenariat avec la Mairie de Paris 14ème.

Le Ciné Kino d’ARTMELE et la mairie de Paris vous invitent à la projection du film « Les malheurs de Sophie » au Conservatoire Darius Milhaud dans le cadre des WE OFF.

Le dimanche 29 mars 2026

de 16h00 à 18h15

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Conservatoire Darius Milhaud 2, Impasse Vandal 75014 impasse donnant sur le Bd Brune près de la Porte de VanvesPARIS

