Les malheurs de sophie Comédie de Limoges Limoges

Les malheurs de sophie

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Sophie et son cousin Paul sont devenus vieux ils se souviennent tendrement de leur enfance merveilleuse. De souvenirs en souvenirs et grâce à la magie du spectacle, ils se retrouvent au temps jadis ! Les souvenirs prennent vie et les bêtises se succèdent ! Qu’il est bon de rire, de jouer et d’accumuler les bêtises, ces petits malheurs que Sophie affectionne particulièrement ! La bienveillance de Paul suffira-t-elle à remettre Sophie dans le droit chemin ? Une adaptation joyeuse et vivante de la Comtesse de Ségur pour le plaisir des petits et des grands. .

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 56 23 39 reservations@lacomediedelimoges.com

English : Les malheurs de sophie

L’événement Les malheurs de sophie Limoges a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Limoges Métropole