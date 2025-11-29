Les malheurs de sophie Comédie de Limoges Limoges

Les malheurs de sophie Comédie de Limoges Limoges mardi 14 avril 2026.

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18

Sophie et son cousin Paul sont devenus vieux ils se souviennent tendrement de leur enfance merveilleuse. De souvenirs en souvenirs et grâce à la magie du spectacle, ils se retrouvent au temps jadis ! Les souvenirs prennent vie et les bêtises se succèdent ! Qu’il est bon de rire, de jouer et d’accumuler les bêtises, ces petits malheurs que Sophie affectionne particulièrement ! La bienveillance de Paul suffira-t-elle à remettre Sophie dans le droit chemin ? Une adaptation joyeuse et vivante de la Comtesse de Ségur pour le plaisir des petits et des grands.   .

