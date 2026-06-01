Les Malheurs de Sophie mais pas que… Place de l’église Chevagny-sur-Guye samedi 13 juin 2026.

Chevagny-sur-Guye

Les Malheurs de Sophie mais pas que…

Place de l’église Granges Clément Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les Malheurs de Sophie mais pas que……

Libre adaptation de Catherine Weissman, inspiration croisée de “Les Malheurs de Sophie” de La Comtesse*de Ségur

Et de “Sophie ou la vie élastique” d’ Ariane Dreyfus

Plus que dix jours … il faut le dire aux enfants et vite

Quelle est donc cette urgente révélation que Madame de Réan tarde à faire à sa fille Sophie et son neveu Paul?

Il s’agit d’un départ pour un long voyage, vers une lointaine destination, l’inconnu… qu’elle redoute et refuse. Fébrile, elle parvient difficilement à cacher sa tristesse à sa petite Sophie.

L’enfant observe sa mère, la guette, perçoit sans bien comprendre le malaise de sa maman paralysée et qui n’a plus de voix .

En même temps que celui de sa mère, le trouble de la fillette grandit…

Mais la peur marche plus lentement que le plaisir…

Catherine Weissmann Comtesse de Ségur • Sophie • la Narratrice

Christine Gandois Madame de Réan • la Metteuse en scène

Bruno Bernard Création sonore en live

Philippine Minvielle Voix additionnelle .

Place de l’église Granges Clément Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 05 83 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Malheurs de Sophie mais pas que…

L’événement Les Malheurs de Sophie mais pas que… Chevagny-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)