Les Malheurs de Sophie mais pas que… Place de l’église Chevagny-sur-Guye
Les Malheurs de Sophie mais pas que… Place de l’église Chevagny-sur-Guye samedi 13 juin 2026.
Chevagny-sur-Guye
Les Malheurs de Sophie mais pas que…
Place de l’église Granges Clément Chevagny-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Les Malheurs de Sophie mais pas que……
Libre adaptation de Catherine Weissman, inspiration croisée de “Les Malheurs de Sophie” de La Comtesse*de Ségur
Et de “Sophie ou la vie élastique” d’ Ariane Dreyfus
Plus que dix jours … il faut le dire aux enfants et vite
Quelle est donc cette urgente révélation que Madame de Réan tarde à faire à sa fille Sophie et son neveu Paul?
Il s’agit d’un départ pour un long voyage, vers une lointaine destination, l’inconnu… qu’elle redoute et refuse. Fébrile, elle parvient difficilement à cacher sa tristesse à sa petite Sophie.
L’enfant observe sa mère, la guette, perçoit sans bien comprendre le malaise de sa maman paralysée et qui n’a plus de voix .
En même temps que celui de sa mère, le trouble de la fillette grandit…
Mais la peur marche plus lentement que le plaisir…
Catherine Weissmann Comtesse de Ségur • Sophie • la Narratrice
Christine Gandois Madame de Réan • la Metteuse en scène
Bruno Bernard Création sonore en live
Philippine Minvielle Voix additionnelle .
Place de l’église Granges Clément Chevagny-sur-Guye 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 05 83 69
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English : Les Malheurs de Sophie mais pas que…
L’événement Les Malheurs de Sophie mais pas que… Chevagny-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)