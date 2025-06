Les malles créatives de Par Tout Artiste et du Relais Squares du quartier Bréquigny (Dullin, Dutertre, Copenhague, Cloteaux, Hautes Chalais) Rennes 8 juillet 2025

Les malles créatives de Par Tout Artiste et du Relais Squares du quartier Bréquigny (Dullin, Dutertre, Copenhague, Cloteaux, Hautes Chalais) Rennes 8 juillet – 21 août Ille-et-Vilaine

ouvert à tous et toutes

Ateliers artistiques dans les squares

À partir du 8 juillet et durant tout l’été, les équipes de PAR TOUT ARTISTE et du RELAIS, ainsi que pleins d’autres partenaires locaux (MJC Bréquigny, le Centre social des champs Manceaux…) vous retrouvent dans les squares du quartier pour permettre à tous.tes de faire l’expérience de l’art… en plein air !

Convivialité, partage et rires au rendez-vous !

(les enfants sont sous la responsabilité des parents)

Retrouvez les dates des malles sur le site de [https://partoutartiste.fr/](https://partoutartiste.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-21T18:00:00.000+02:00

1



Squares du quartier Bréquigny (Dullin, Dutertre, Copenhague, Cloteaux, Hautes Chalais) quartier bréquigny Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine