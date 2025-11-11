Les manèges de Noël

Du 11/11/2025 au 04/01/2026 tous les jours.

Du dimanche au jeudi de 10h à 20h

Vendredis et samedis de 10h à 21h30.



Les 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 20h. Place Jeanne d’Arc / Place du Général de Gaulle / Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dans une ambiance de joie et de fête et pour le plus grand bonheur des enfants, quoi de plus magique et merveilleux que de retrouver les manèges de Noël.Enfants

Place Jeanne d’Arc / Place du Général de Gaulle / Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 91 90 00

English :

In an atmosphere of joy and festivity, and to the delight of children, what could be more magical and marvellous than a return to the Christmas merry-go-rounds?

German :

In einer Atmosphäre der Freude und des Festes und zur Freude der Kinder gibt es nichts Magischeres und Wunderbareres als ein Wiedersehen mit den Weihnachtskarussells.

Italiano :

In un’atmosfera di gioia e di festa, e per la gioia dei bambini, cosa c’è di più magico e meraviglioso di un ritorno alle giostre natalizie?

Espanol :

En un ambiente de alegría y fiesta, y para deleite de los niños, ¿qué puede haber más mágico y maravilloso que la vuelta a los tiovivos navideños?

L’événement Les manèges de Noël Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence