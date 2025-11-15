Les manifestations de Noël à Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Les manifestations de Noël à Aix-en-Provence

Du 15/11/2025 au 11/01/2026 tous les jours. Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Places comtales / Place St Jean de Malte / Parc Jourdan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2025-11-15

Dès le mois de novembre, plongez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année à Aix. Marché de Noël, foire aux santons, marché des 13 desserts, sapin géant, boîte aux lettres du Père Noël.. Voilà de quoi dénicher de bons produits et s’amuser en famille

C’est bientôt Noël, le temps de faire quelques emplettes pour préparer le repas du Réveillon et de penser aux cadeaux ! Pour ce faire, rien de mieux que de se promener dans un marché de Noël. Odeurs de cannelle et de vin chaud viendront titiller vos narines. C’est aussi l’occasion de sortir en famille, et de profiter de la féérie de Noël.



De nombreuses festivités sont prévues les chalets de Noël, bravade calendale, fête de l’huile nouvelle, veillées calendales, concerts, pastorale, marche des rois ou encore marché de Noël made in Aix .

Cours Mirabeau / Place Villon / Place de la mairie / Places comtales / Place St Jean de Malte / Parc Jourdan Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From November onwards, immerse yourself in the atmosphere of the end-of-year celebrations in Aix. Christmas market, santon fair, 13 desserts market, giant Christmas tree, Santa Claus mailbox. Here’s something to find good products and have fun with your family

German :

Ab November können Sie in Aix in die vorweihnachtliche Stimmung eintauchen. Weihnachtsmarkt, Markt der Santons, Markt der 13 Desserts, riesiger Tannenbaum, Briefkasten des Weihnachtsmannes… Hier können Sie nach guten Produkten suchen und sich mit der Familie amüsieren

Italiano :

A partire da novembre, immergetevi nell’atmosfera delle feste di fine anno ad Aix. Mercatino di Natale, fiera di Santon, mercato dei 13 dolci, albero di Natale gigante, cassetta delle lettere di Babbo Natale… C’è molto da fare per trovare buoni prodotti e divertirsi con la famiglia

Espanol :

A partir de noviembre, sumérjase en el ambiente de las fiestas de fin de año en Aix. Mercado de Navidad, feria de santón, mercado de 13 postres, árbol de Navidad gigante, buzón de Papá Noel… Hay mucho para encontrar buenos productos y divertirse con la familia

L’événement Les manifestations de Noël à Aix-en-Provence Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence