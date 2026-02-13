Les manuscrits au Moyen Âge, Couvent des Jacobins, Toulouse

Les manuscrits au Moyen Âge 21 février – 7 mars, les samedis Couvent des Jacobins Haute-Garonne

Animation comprise dans le billet d’entrée. Se référer aux dates et horaires indiquées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T11:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

La création des ouvrages manuscrits au Moyen Age

Découvrez les secrets ancestraux sur la conception des écrits médiévaux.

Une expérience instructive à la découverte des savoir-faire ancestraux

Explorez les techniques de fabrication des frères copistes à travers les usages du parchemin, des calames et des enluminures. Si ces termes vous sont étrangers, ils n’auront plus de secret pour vous à l’issue de cette animation comprise dans votre billet d’entrée.

Couvent des Jacobins Place des Jacobins, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 23 82 https://www.jacobins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.couvent-jacobins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229415529420 »}] Monument iconique de Toulouse, le Couvent des Jacobins accueille différents événements culturels tout au long de l’année : des concerts, des festivals dans le cloître et des expositions dans l’ancien réfectoire du couvent. Métro : ligne A – station Capitole

Des outils aux techniques de fabrication, devenez incollable sur les secrets de conception des écrits médiévaux, manipulez nos livres témoin et découvrez des exemples de manuscrits enluminés. visiter Toulouse animation gratuite