Les manuscrits du Trésor Scriptorial salle du Trésor Avranches

Les manuscrits du Trésor Avranches mercredi 3 décembre 2025.
Scriptorial salle du Trésor Place d'Estouteville Avranches
2025-12-03 16:30:00
2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Tous les 3 mois, une valse se danse dans la salle du Trésor du Scriptorial. C’est la rotation des manuscrits 12 originaux prennent place dans les vitrines, avant d’être remplacés à leur tour par les 12 suivants, 3 mois plus tard… Et si on vous présentait les ouvrages de la rotation du moment ? .
Scriptorial salle du Trésor Place d'Estouteville Avranches 50300
