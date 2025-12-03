Les manuscrits du Trésor Scriptorial salle du Trésor Avranches

Les manuscrits du Trésor

Scriptorial salle du Trésor Place d’Estouteville Avranches Manche

Début : 2025-12-03 16:30:00

fin : 2025-12-03 17:00:00

2025-12-03

Tous les 3 mois, une valse se danse dans la salle du Trésor du Scriptorial. C’est la rotation des manuscrits 12 originaux prennent place dans les vitrines, avant d’être remplacés à leur tour par les 12 suivants, 3 mois plus tard… Et si on vous présentait les ouvrages de la rotation du moment ? .

Scriptorial salle du Trésor Place d'Estouteville Avranches

