Les maquettes de Marcel Monnier Sigy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.
Chemin des Grandes Terres Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire
Pendant près de 30ans, Marcel Monnier (1926-2019) a patiemment façonné une collection exceptionnelle de maquettes en bois, reproduisant avec une remarquable précision les églises romanes, principalement celles de Saône-et-Loire.
L’Association de la Sauvegarde de Sigy vous invite à découvrir ces œuvres dont le travail offre un regard unique sur l’architecture religieuse médiévale. .
Chemin des Grandes Terres Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sauvegardedupatrimoinesigy@yahoo.com
