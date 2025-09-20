Les maquettes de Marcel Monnier Sigy-le-Châtel

Chemin des Grandes Terres Sigy-le-Châtel Saône-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pendant près de 30ans, Marcel Monnier (1926-2019) a patiemment façonné une collection exceptionnelle de maquettes en bois, reproduisant avec une remarquable précision les églises romanes, principalement celles de Saône-et-Loire.

L’Association de la Sauvegarde de Sigy vous invite à découvrir ces œuvres dont le travail offre un regard unique sur l’architecture religieuse médiévale. .

Chemin des Grandes Terres Sigy-le-Châtel 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté sauvegardedupatrimoinesigy@yahoo.com

