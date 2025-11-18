Les marais au rythme des chevaux

Marchésieux Manche

Découvrez les marais en hiver à bord d’une calèche. Tout public. La balade dure environ 2h. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .

Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr

