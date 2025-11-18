Les marais au rythme des chevaux Marchésieux
Les marais au rythme des chevaux Marchésieux mercredi 25 février 2026.
Les marais au rythme des chevaux
Marchésieux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Découvrez les marais en hiver à bord d’une calèche. Tout public. La balade dure environ 2h. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne. .
Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34 tourisme@cocm.fr
English : Les marais au rythme des chevaux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les marais au rythme des chevaux Marchésieux a été mis à jour le 2025-11-18 par Côte Ouest Centre Manche