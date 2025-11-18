Les marais au rythme des chevaux Marchésieux

Marchésieux Manche

Début : 2026-02-25 14:30:00
fin : 2026-02-25 16:30:00

2026-02-25

Découvrez les marais en hiver à bord d’une calèche. Tout public. La balade dure environ 2h. Lieu indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne.   .

Marchésieux 50190 Manche Normandie +33 2 33 45 14 34  tourisme@cocm.fr

