Les marais blancs de Carentan Carentan-les-Marais
Les marais blancs de Carentan Carentan-les-Marais dimanche 25 janvier 2026.
Les marais blancs de Carentan
MONTMARTIN-EN-GRAIGNES Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 09:30:00
fin : 2026-01-25 11:30:00
Date(s) :
2026-01-25
Ces marais tourbeux deviennent des zones de stationnements pour de nombreux oiseaux d’eau. Venez les observer ! Réservation obligatoire. .
MONTMARTIN-EN-GRAIGNES Carentan-les-Marais 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les marais blancs de Carentan
L’événement Les marais blancs de Carentan Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-12-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin