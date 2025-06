Les marais de Gorges – Gorges 19 juillet 2025 09:30

Manche

Les marais de Gorges Gorges Manche

Début : 2025-07-19 09:30:00

fin : 2025-07-19 11:30:00

2025-07-19

En famille ou entre amis, cheminez sur 6 kilomètres dans un cadre bucolique à la rencontre des oiseaux de ces marais tourbeux. Réservation obligatoire.

Gorges 50190 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

English : Les marais de Gorges

With family or friends, take a 6-kilometre walk in a bucolic setting to meet the birds of these peaty marshes. Reservations required.

Wandern Sie mit der Familie oder mit Freunden über 6 Kilometer in einer idyllischen Umgebung und lernen Sie die Vögel dieser torfigen Sümpfe kennen. Reservierung erforderlich.

Con la famiglia o gli amici, fate una passeggiata di 6 chilometri in un ambiente bucolico per incontrare gli uccelli di queste paludi torbose. Prenotazione obbligatoria.

En familia o con amigos, dé un paseo de 6 kilómetros en un entorno bucólico para conocer las aves de estas marismas turbosas. Imprescindible reservar.

