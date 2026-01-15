Les marais de la Pelousière La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription En famille, Tout public

Entre Saint-Herblain et Indre, au sud du Cours Hermeland, venez explorer les Marais de la Pelousière lors d’une balade à deux voix entre patrimoine culturel et naturel. Une occasion de redécouvrir ces prairies humides et les usages qu’en ont fait les hommes au fil du temps (pâturages, décharge intercommunale, production d’énergie renouvelable…). Vous apprendrez également à reconnaître les différentes espèces qui peuplent cet espace naturel riche.Tout public, enfant accompagné d’un adulte à partir de 8 ansRDV au parking rue de la crête – Chemin escarpéPar Vous êtes ici – Bretagne Vivante

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/les-marais-de-la-pelousiere/



Afficher la carte du lieu La Longère de la Bégraisière et trouvez le meilleur itinéraire

