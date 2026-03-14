Les Marais en Fête La Madelaine-sous-Montreuil
Les Marais en Fête La Madelaine-sous-Montreuil samedi 9 mai 2026.
Les Marais en Fête
9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Expérience gourmande et festive
Samedi 9 mai de 10h à 17h
Les Marais de la Madelaine-sous-Montreuil
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Tout au long du parcours, profitez
– des dégustations gourmandes (bulles, jus, café, pains, miel, produits du maraîchage, gâteaux…)
– des spectacles
– des stands d’artisanat local
Ouverture de la billetterie le lundi 2 mars
Tarifs 3€ par personne 5€ par famille
Les fonds seront reversés à La halte d’Autrefois suite à l’incendie de leur ferme.
Notez la date et restez connectés ! Les inscriptions ouvrent bientôt !
Crédit Les Bobos à la Ferme .
9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France bonjour@lesbobosalaferme.fr
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L’événement Les Marais en Fête La Madelaine-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer