Les Marais en Fête

9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Expérience gourmande et festive

Samedi 9 mai de 10h à 17h

Les Marais de la Madelaine-sous-Montreuil

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Tout au long du parcours, profitez

– des dégustations gourmandes (bulles, jus, café, pains, miel, produits du maraîchage, gâteaux…)

– des spectacles

– des stands d’artisanat local

Ouverture de la billetterie le lundi 2 mars

Tarifs 3€ par personne 5€ par famille

Les fonds seront reversés à La halte d’Autrefois suite à l’incendie de leur ferme.

Notez la date et restez connectés ! Les inscriptions ouvrent bientôt !

Crédit Les Bobos à la Ferme .

9 route de Montreuil La Madelaine-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France bonjour@lesbobosalaferme.fr

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English :

L’événement Les Marais en Fête La Madelaine-sous-Montreuil a été mis à jour le 2026-03-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer