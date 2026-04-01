les marchands d’étoiles Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous
les marchands d’étoiles Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous vendredi 10 avril 2026.
Wissous
les marchands d’étoiles
Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 22:00:00
Date(s) :
2026-04-10
théatre ouvert a tout public
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Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous 91320 Essonne Île-de-France +33 1 69 93 89 04 centreculturel@wissous.fr
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English :
theater open to all audiences
L’événement les marchands d’étoiles Wissous a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Paris-Saclay