les marchands d’étoiles Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous

Wissous

les marchands d’étoiles

Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

théatre ouvert a tout public

.

Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous 91320 Essonne Île-de-France +33 1 69 93 89 04 centreculturel@wissous.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

theater open to all audiences

L’événement les marchands d’étoiles Wissous a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Paris-Saclay