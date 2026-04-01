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les marchands d’étoiles Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous

les marchands d’étoiles Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry Wissous vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry

Adresse : 1 place rené iametti

Ville : 91320 Wissous

Département : Essonne

Début : 2026-04-10T20:30:00

Fin : 2026-04-10T22:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Wissous

les marchands d’étoiles

Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous Essonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :
2026-04-10

théatre ouvert a tout public
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Espace culturel Antoine de Saint-Exupéry 1 place rené iametti Wissous 91320 Essonne Île-de-France +33 1 69 93 89 04  centreculturel@wissous.fr

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English :

theater open to all audiences

L’événement les marchands d’étoiles Wissous a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Paris-Saclay

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