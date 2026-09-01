Les marchés au Clair de Lune Foucherans
vendredi 11 septembre 2026 · Foucherans
Informations pratiques
Foucherans
Les marchés au Clair de Lune
Place du Pasquier Foucherans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 21:00:00
Date(s) :
2026-09-11
De 18h à 21h, venez vous restaurer auprès des stands: barbecue, frites, hot-dog, autre petite restauration.
Buvette avec tireuse à bière…
Déambulez auprès d’artisans, de producteurs locaux, de marchand de fruits et légumes. .
Place du Pasquier Foucherans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 05 12 mairie.foucherans@foucherans39.com
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English : Les marchés au Clair de Lune
L’événement Les marchés au Clair de Lune Foucherans a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE